Свентек обыграла россиянку и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона — видео

9 июля, 18:03
Ига Свентек (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Польская теннисистка Ига Свентек одолела россиянку Людмилу Самсонову в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Свентек обыграла Самсонову в двух сетах — 6:2, 7:5.

Для Иги этот результат оказался историческим. До этого она ни разу не проходила на Уимблдоне до этой стадии. Ее лучшим результатом оставался четвертьфинал 2023 года.

Кроме этого, Ига стала первой польской теннисисткой Открытой эры, которая сыграла в полуфиналах всех турниров Большого шлема. В то же время она — четвертая из действующих теннисисток с таким достижением. До нее это удалось Виктории Азаренко, Арине Соболенко и Каролине Плишковой.

В полуфинале Свентек сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ранее сообщалось, что футболист Михаил Мудрик посетил матч украинской теннисистки на Уимблдоне.

