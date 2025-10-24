Комментарии украинской теннисистки Марты Костюк об «уровне тестостерона» по сравнению с ведущими игроками тура были искажены некорректным вопросом, которого на самом деле не задавали.

Это признало издание Tennis365, которое брало интервью у Костюк.

Ранее сайт опубликовал интервью с Костюк после турнира в Ухане, в котором она якобы ответила на вопрос: «Не пугают ли тебя спортсменки вроде Иги Свентек и Арины Соболенко?»

В материале цитировали такой ответ Костюк: «У каждой из нас своя биологическая структура. У кого-то уровень тестостерона выше, у кого-то ниже. Это естественно, и это, безусловно, помогает».

Однако позже в Tennis365 уточнили, что вопрос о «запуганности» был вставлен между двумя частями ответа теннисистки на совсем другой вопрос. В исправленной версии также исчезли два вопроса, которые были в оригинальном интервью, но редакция не объяснила этих изменений, отмечает The Athletic.

Полный ответ Костюк касался вопроса: «Когда ты играешь против Соболенко или Свентек, насколько близкой [по уровню игры] ты себя чувствуешь? Что делает их лучше — стабильность или психологическая устойчивость?»

Костюк ответила: «Когда я играла с Игой, я была совсем не готова, это было больше года назад. С Ариной — не знаю, честно. Когда смотрю на этих игроков, вижу, что они намного больше, выше, сильнее меня. У нас разная биологическая структура. У кого-то уровень тестостерона выше, у кого-то ниже. Я знаю игроков с высоким уровнем, и это естественно — они ничего не принимают, я в этом уверена. Это просто биология их тела. Конечно, это помогает. Я пытаюсь понять, как побеждать таких соперниц с помощью своих теннисных навыков, но мне приходится работать больше, чтобы выигрывать очки».

Издание Tennis365 также признало, что изначально убрало часть цитаты, где Костюк уточняла, что речь не идет о каких-либо запрещенных препаратах. В заявлении редакции говорится, что они «не хотели, чтобы история имела противоречивый подтекст».

По данным The Athletic, WTA вмешалась в ситуацию после публикации, чтобы проверить достоверность интервью.

В Tennis365 добавили, что высказывания Костюк были «искренним описанием ощущений на корте, а не критикой других теннисисток». После выхода первой версии интервью украинка начала получать негативные комментарии в соцсетях, чего, по словам редакции, «никогда не должно было произойти».

