«Мой дом, мое детство». Лучшая теннисистка Украины растрогалась после затопления родного города — видео
Ангелина Калинина родом из Новой Каховки (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.
В своем аккаунте в Instagram Калинина опубликовала кадры с последствиями затопления Новой Каховки, откуда она родом.
«Мой дом. Мое детство», — написала теннисистка, добавив много грустных эмодзи.
Сообщалось, что в результате подрыва Каховской ГЭС полностью затопило стадион Энергия в Новой Каховке.