«Мой дом, мое детство». Лучшая теннисистка Украины растрогалась после затопления родного города — видео 6 июня, 15:25 Ангелина Калинина родом из Новой Каховки (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

В своем аккаунте в Instagram Калинина опубликовала кадры с последствиями затопления Новой Каховки, откуда она родом.

«Мой дом. Мое детство», — написала теннисистка, добавив много грустных эмодзи.

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Сообщалось, что в результате подрыва Каховской ГЭС полностью затопило стадион Энергия в Новой Каховке.