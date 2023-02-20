Звезда украинского тенниса после победы над россиянкой не пожала ей руку — фото 20 февраля, 15:54 Калинина успешно стартовала на турнирах Дубае (Фото:Open BLS de Limoges via Twitter)

Первая Ракетка Украины Ангелина Калинина после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой на турнире WTA 1000 в Дубае отказалась пожать руку представительнице страны-агрессора.

Украинка отказалась от теннисной традиции и после матча не захотела пожимать руку своей оппонентке. Подойдя к сетке, теннисистки вместо рукопожатия ударились ракетками.

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В 1/16 финала Калинина встретится с другой представительницей Украины Даяной Ястремской, которая на старте турнира обыграла француженку Ализе Корне.

Ранее на турнире в Испании украинский теннисист Илья Марченко не пожал руку россиянину Андрею Кузнецову.