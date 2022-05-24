Впервые за 10 лет. Свитолина потеряет статус первой ракетки Украины 24 мая, 20:10 Цей матеріал також доступний українською Свитолина удерживала звание первой ракетки Украины с 2012 года (Фото:REUTERS/Morgan Sette)

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина потеряет статус первой ракетки страны.



Об этом стало известно после того, как Ангелина Калинина пробилась во второй круг турнира серии Grand Slam Ролан Гаррос. 25-летняя теннисистка прошла американку Хейли Баптист после ее отказа продолжать матч, когда она проигрывала 2:5 в первом сете.

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За выход во второй круг Ролан Гаррос Ангелина получит 130 очков. Таким образом, она отыграет отставание в 67 баллов от Элины в рейтинге лучших теннисисток планеты и обойдет ее.

В 1/32 финала Ролан Гаррос Калинина встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Цян Ван (Китай).



Свитолина удерживала звание первой ракетки Украины с 2012 года. Ее лучшей позицией в рейтинге WTA было третье место.

Ранее Элина объявила о своей беременности, из-за чего она пропустит значительное количество турниров.

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