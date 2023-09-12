Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на престижном турнире в США 12 сентября, 10:26 Ангелина Калинина (Фото:REUTERS/Александра Шмигель)

Украинская теннисистка успешно стартовала на теннисном турнире WTA 500 в американском Сан-Диего.

В первом круге турнира Калинина в трех сетах обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

В первом сете Калинина дожала Плишкову на тайбрейке. Во второй партии чешка не оставила украинке никаких шансов, не проиграв ни одного гейма, однако в решающем сете украинка перевернула игру и выиграла 6:3.

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В следующем круге Калинина сыграет с еще одной представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Также на турнире позже стартует украинка Марта Костюк, которая сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Ангелина Калинина (Украина) — Каролина Плишкова (Чехия) — 2:1 (7:6, 0:6, 6:3)



Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Сан-Диего.

