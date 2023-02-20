Первая ракетка Украины в напряженном матче выбила россиянку из большого турнира в Дубае и сыграет с другой украинской теннисисткой 20 февраля, 14:25 Калинина в 1/6 финала сыграет с Ястремской (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)

Украинка Ангелина Калинина победила россиянку Веронику Кудерметову в первом раунде теннисного турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Для победы Калининой понадобились три сета, продолжавшиеся почти три часа.

Поединок развивался по драматическому сценарию. Украинка выиграла первый сет 6:3, уступая 0:2.

Видео дня

Во второй партии россиянка снова повела 2:0, после чего украинка выиграла 5 розыгрышей подряд и все же проиграла 5:7.

В решающем сете шла равная борьба, но в конце Калинина сделала брейк и все же сумела дожать россиянку.

В 1/16 финала Калинина встретится с другой представительницей Украины Даяной Ястремской, которая на старте турнира обыграла француженку Ализе Корне.

Призовой фонд турнира — $2,788,468.

Ангелина Калинина (Украина) — Вероника Кудерметова 2:1 (6:3, 5:7, 7:5)

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина выиграла теннисный турнир во французском Анси.

