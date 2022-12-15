Первая ракетка Украины разгромила фаворитку турнира во Франции и вышла в полуфинал 15 декабря, 15:55 Калинина в полуфинале может сыграть с россиянкой (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина разгромила китаянку Чжан Шуай в четвертьфинале турнира WTA125 в Лиможе (Франция).

25-летняя уроженка Новой Каховки обыграла соперницу в двух сетах — 3:6, 1:6. Матч длился всего один час и шесть минут.

Интересно, что Шуай, которая занимает 25-ое место в мировом рейтинге, была первой сеянной на турнире.

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Чжан Шуай (Китай, 25) — Ангелина Калинина (Украина, 47) 0:2 (3:6, 1:6)

В полуфинале турнира в Лиможе Калинина сыграет с победительницей пары Ана Богдан (Румыния) — Анна Блинкова (Россия).

Сообщалось, что на соревнованиях во Франции первая ракетка Украины стартовала с победы над местной теннисисткой Король Монне.