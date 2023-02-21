Первая ракетка Украины после волевой победы над соотечественницей вышла в третий раунд большого турнира в Дубае
Калинина победила Ястремскую, уступая по ходу матча (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина победила свою соотечественницу Даяну Ястремскую и вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
Калинина победила Ястремскую в трех сетах, проигрывая по ходу встречи.
Ангелина проиграла первый сет 5:7, но легко выиграла вторую партию 6:2, а в решающем сете дожила соотечественницу 6:3.
Калинина осталась единственной представительницей Украины на турнире после поражения Марты Костюк от швейцарки Белинды Бенчич.
В 1/8 финала Калинина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
Призовой фонд турнира - $2,788,468.
Ангелина Калинина (Украина) - Даяна Ястремская (Украина) 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)
Накануне Калинина выбила из турнира в Дубае россиянку Веронику Кудерметову.