Первая ракетка Украины после волевой победы над соотечественницей вышла в третий раунд большого турнира в Дубае 21 февраля, 19:01 Калинина победила Ястремскую, уступая по ходу матча (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина победила свою соотечественницу Даяну Ястремскую и вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Калинина победила Ястремскую в трех сетах, проигрывая по ходу встречи.

Ангелина проиграла первый сет 5:7, но легко выиграла вторую партию 6:2, а в решающем сете дожила соотечественницу 6:3.

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Калинина осталась единственной представительницей Украины на турнире после поражения Марты Костюк от швейцарки Белинды Бенчич.

В 1/8 финала Калинина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Призовой фонд турнира - $2,788,468.

Ангелина Калинина (Украина) - Даяна Ястремская (Украина) 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)



Накануне Калинина выбила из турнира в Дубае россиянку Веронику Кудерметову.