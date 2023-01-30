Первая ракетка Украины обновила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира 30 января, 12:09 Калинина поднялась на восемь позиций (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина поднялась на 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Для Калининой это самое высокое место в рейтинге в карьере. По сравнению с предыдущим рейтингом украинка поднялась на восемь ступенек.

Марта Костюк поднялась на 60-е место, а Катерина Байндль улучшила свой результат на 11 позиций и занимает 84-е место.

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По две позиции в рейтинге потеряли Даяна Ястремская и Леся Цуренко

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась сразу на 136 позиций и занимает 374-е место.

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Арина Соболенко из Беларуси стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема под нейтральным флагом.