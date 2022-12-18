«Для моей страны и семьи». Первая ракетка Украины прокомментировала победу на турнире во Франции
Для Калининой это первый титул WTA (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина прокомментировала победу на теннисном турнире WTA 125 во французском Лиможе.
После триумфа Калинина заявила, что посвящает победу Украине и своей семье.
«Для меня очень важно было сегодня победить — для моей страны и моей семьи. Я очень горжусь тем, что я украинка», - сказала Калинина.
Также после победы украинка опубликовала пост в Instagram, в котором поблагодарила за поддержку Францию.
«Особая благодарность Франции за поддержку. Благодарю мою команду, не останавливаемся на достигнутом», — написала Калинина.
Ранее сообщалось, что Калинина вернулась в топ-50 лучших теннисисток мира.