«Для моей страны и семьи». Первая ракетка Украины прокомментировала победу на турнире во Франции

18 декабря, 13:11
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Для Калининой это первый титул WTA (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Для Калининой это первый титул WTA (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина прокомментировала победу на теннисном турнире WTA 125 во французском Лиможе.

После триумфа Калинина заявила, что посвящает победу Украине и своей семье.

«Для меня очень важно было сегодня победить — для моей страны и моей семьи. Я очень горжусь тем, что я украинка», - сказала Калинина.

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Также после победы украинка опубликовала пост в Instagram, в котором поблагодарила за поддержку Францию.

«Особая благодарность Франции за поддержку. Благодарю мою команду, не останавливаемся на достигнутом», — написала Калинина.

Ранее сообщалось, что Калинина вернулась в топ-50 лучших теннисисток мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Франция Теннис Ангелина Калинина

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