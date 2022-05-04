Вторая ракетка Украины победила чемпионку US Open и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
В четвертьфинале Калинина сыграет со швейцаркой Жил Белен Тайхманн (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла победительницу US Open-2021 британку Эмму Радукану и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.
Поединок проходил в напряженной борьбе и для победы украинке понадобились три сета, длившихся два часа и 17 минут.
В первом сете Калинина довольно легко обыграла Радукану, проиграв ей всего два гейма. Во второй партии уже британка доминировала на корте и отдала украинке также только два розыгрыша.
В решающей партии шла равная борьба, а переломным стал девятый гейм, когда украинке удалось сделать брейк, а затем дожать британку — 6:4.
В четвертьфинале Калинина сыграет со швейцаркой Жил Белен Тайхманн. Поединок состоится сегодня, 4 мая. Ориентировочное начало встречи – 16:00.
Призовой фонд турнира - $6,575,560
Ангелина Калинина (Украина) - Эмма Радукану (Великобритания) 2:1 (6:2, 2:6, 6:4)
В предыдущем раунде Ангелина Калинина сенсационно победила бывшую первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу.
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