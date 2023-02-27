Лучшая теннисистка Украины впервые в карьере поднялась в топ-30 мирового рейтинга 27 февраля, 12:02 Калинина занимает 29-е место (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина поднялась с 33-го на 29-е место, впервые в карьере войдя в топ-30 рейтинга WTA.

Также на три позиции улучшила свой результат Марта Костюк, которая теперь занимает 52-е место.

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В топ-100 находятся еще две украинские теннисистки — Катерина Байндль и Леся Цуренко, которые занимают 84-е и 98-е места соответственно.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой на турнире WTA 1000 в Дубае отказалась пожать руку представительнице страны-агрессора.