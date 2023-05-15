Волевая победа. Вторая ракетка Украины пробилась в четвертьфинал престижного турнира в Риме 15 мая, 15:45 Калинина одолела Киз в трех сетах (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Ангелина Калинина стала четвертьфиналисткой теннисного турнира WTA 1000 в Риме.

В 1/8 финала украинка одолела американку Мэдисон Киз. Для победы Калининой понадобились три сета, которые продолжались более двух часов.

Украинская теннисистка проиграла первый сет, сумев взять всего два гейма. Во второй партии уже Калинина доминировала на корте и сравняла счет в матче. В заключительной партии Ангелина таки дожала соперницу, одержав волевую победу.

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В четвертьфинале Калинина сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Мая.

Призовой фонд турнира - $3,572,618



Ангелина Калинина (Украина) - Мэдисон Киз (США) 2:1 (2:6, 6:2, 6:4)

Ангелина Калинина осталась единственной украинкой на турнире после вылета Марты Костюк, Элины Свитолиной, Леси Цуренко и Даяны Ястремской.



Ранее Калинина выбила из турнира в Риме россиянку Анну Блинкову.