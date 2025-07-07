Вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв «нейтрального» теннисиста с российским паспортом Андрея Рублева в четырех сетах (6:7, 6:3, 6:4, 6:4).

Испанец (22 года и 56 дней) стал самым молодым игроком в истории Открытой эры тенниса (с 1968 года), который достиг 12 четвертьфиналов в мужском одиночном разряде на турнирах Большого шлема, сообщает OptaAce.

Алькарас побил рекорд легендарного шведа Бьорна Борга, который в свой 12-й четвертьфинал на Грэндслемах пробился в 22 года и 84 дня. Рекорд Борга держался с 1978 года.

Фото: OptaAce

За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Алькарас поборется с британцем Кэмероном Норри.

Испанец выиграл два последних розыгрыша Уимблдона в мужском одиночном разряде. Также он дважды побеждал на Ролан Гаррос (2024, 2025) и становился чемпионом US Open (2022).

