Алькарас на Уимблдоне-2025 побил рекорд мужского тенниса, который держался почти 50 лет — видео

7 июля, 17:53
Алькарас одолел Рублева (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдона-2025, обыграв «нейтрального» теннисиста с российским паспортом Андрея Рублева в четырех сетах (6:7, 6:3, 6:4, 6:4).

Испанец (22 года и 56 дней) стал самым молодым игроком в истории Открытой эры тенниса (с 1968 года), который достиг 12 четвертьфиналов в мужском одиночном разряде на турнирах Большого шлема, сообщает OptaAce.

Алькарас побил рекорд легендарного шведа Бьорна Борга, который в свой 12-й четвертьфинал на Грэндслемах пробился в 22 года и 84 дня. Рекорд Борга держался с 1978 года.

OptaAce
Фото: OptaAce

За выход в полуфинал Уимблдона-2025 Алькарас поборется с британцем Кэмероном Норри.

https://www.youtube.com/watch?v=7BU_9aOt9Ms&ab_channel=Wimbledon

Испанец выиграл два последних розыгрыша Уимблдона в мужском одиночном разряде. Также он дважды побеждал на Ролан Гаррос (2024, 2025) и становился чемпионом US Open (2022).

Мы писали, что Ястремская остановилась в шаге от 1/8 финала Уимблдона, проиграв одной из лучших теннисисток Испании.

Поделиться:

