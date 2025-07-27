Бывшая лучшая теннисистка мира Каролин Возняцки, которая выигрывала Australian Open-2018, родила третьего ребенка. Мальчика назвали Макс.

Об этом бывшая датская теннисистка сообщила на своей странице в Инстаграме.

«Макс Возняцки Ли родился 26 июля 2025 года! Мать и ребенок здоровы и наша семья очень счастлива!», — написала Каролин.

Отметим, что Возняцки вместе с американским экс-баскетболистом Дэвидом Ли уже воспитывают двоих детей: дочь Оливию (3 года) и сына Джеймса (2 года).

После рождения Джеймса Каролин вернулась на корт в августе 2023 года. В прошлом году она добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на US Open в 2023 и 2024-м доходила до четвертого раунда.

Свой последний матч 35-летняя Возняцки провела в сентябре 2024 года, когда проиграла Беатрис Хаддад Майе в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка выиграла второй подряд турнир WTA.