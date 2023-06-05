«Я с уважением отнеслась к Свитолиной». Российскую теннисистку удивило поведение болельщиков после поражения от украинки 5 июня, 12:19 Свитолина и Касаткина (на фото) не пожали руки после матча (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что не ожидала свиста болельщиков в свой адрес после поражения в 1/8 финала Ролан Гаррос от украинки Элины Свитолиной.

После поединка Касаткина опубликовала пост в Twitter, в котором заявила, что не поняла реакцию болельщиков после того, как не пожала руку Свитолиной.

Россиянка добавила, что отказалась от рукопожатия из-за уважения к украинской теннисистке.

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«Покидаю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча, который я играла в Париже, я всегда ценила и благодарила зрителей за поддержку и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я просто с уважением отнеслась к позиции соперницы и не пожала ей руку.

Мы с Элиной проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уходить с корта в подобном состоянии было худшей частью вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Постарайтесь сделать этот мир лучше. Я буду любить Ролан Гаррос, несмотря ни на что, всегда и навсегда. Увидимся в следующем году", — написала Касаткина.

Следует отметить, что ранее Касаткина выступила против войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Марту Костюк освистали за то, что она не пожала руку белоруске Арины Соболенко на Ролан Гаррос.