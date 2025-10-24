Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае, победив хозяйку кортов

Украинка Катарина Завацкая вышла в полуфинал теннисного турнира ITF W35 в китайском городе Цяньдаоху.

В четвертьфинале украинка одолела 16-летнюю китайскую теннисистку Юшань Шао.

Первый сет Завацкая выиграла без особых проблем — 6:3. Во второй партии украинка уступала с брейком, но смогла переломить ход игры и закрыть матч — 7:5. Поединок длился 1 час 45 минут.

Реклама

В полуфинале Завацкая сыграет против еще одной представительницы Китая — Е Шию. Матч запланирован на 25 октября.

Юшань Шао (Китай) — Катарина Завацкая (Украина) — 0:2 (3:6, 5:7)

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская поражением от россиянки завершила теннисный сезон.