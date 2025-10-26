Украинская теннисистка выиграла турнир в Китае, одолев в финале россиянку
Катарина Завацкая (Фото: instagram.com/katya_zavatska_)
Украинка Катарина Завацкая стала чемпионкой теннисного турнира ITF W35 в китайском городе Цяньдаоху.
В финальном поединке Завацкая переиграла в трех сетах «нейтральную» россиянку Екатерину Рейнгольд — 7:5, 3:6, 6:2.
Матч продолжался два с половиной часа. Украинка сделала девять брейков и проиграла семь геймов на собственной подаче.
Завацкая выиграла юбилейный, десятый титул в карьере на уровне ITF. Для украинки это первый трофей с мая прошлого года.
ITF W35, Цяньдаоху, финал
Катарина Завацкая (Украина) — Катерина Рейнгольд — 7:5, 3:6, 6:2
За победу в Цяньдаоху Катарина заработала 4 860 долларов призовых, а также 35 рейтинговых очков.
Добавим, что Завацкая занимает 407-е место в мировом рейтинге.
