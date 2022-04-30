Украинская теннисистка Завацкая выиграла первый парный турнир в карьере 30 апреля, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Катарина Завацкая выступала вместе с Анастасией Детюк (Фото:Катарина Завацкая via Instagram)

Украинка Катарина Завацкая в паре с чешкой Анастасией Детюк стала победительницей турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Загребе.

В решающем матче Завацкая и Детюк Лину обыграли Лину Герческу из Северной Македонии и россиянку Ирину Хромачеву, выступавшую под нейтральным статусом.

Украинско-чешский дуэт одержал победу в напряженной борьбе — матч длился почти два часа.

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Завацкая и Детюк выиграли первый сет, однако проиграли второй на тайбрейке.

В решающей партии, которая в парном разряде разыгрывается в формате тайбрейка, украинка и чешка дожали соперниц — 11:9.

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Завацкая впервые в карьере выиграла парный титул ITF.



Украинка также выступала на турнире Загребе в одиночном разряде, однако проиграла в четвертьфинале.



Катарина Завацкая (Украина)/Анастасия Детюк (Чехия) — Лина Гьорческа (Северная Македония)/Ирина Хромачева 6:4, 6:7(5), 11:9

Ранее сообщалось, что Завацкая поднялась на 199-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.

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