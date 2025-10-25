Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Китае, где сыграет против россиянки

Украинка Катарина Завацкая пробилась в финал теннисного турнира ITF W35 в китайском городе Цяньдаоху.

В полуфинальном поединке Завацкая переиграла в трех сетах китаянку Е Шию — 3:6, 6:4, 6:4.

Матч длился более трех часов. В решающей партии украинка трижды отыгрывала брейки соперницы.

В финале турнира в Цяньдаоху Завацкая сыграет против «нейтральной» россиянки Екатерины Рейнгольд (№ 317 WTA). Матч состоится завтра, 26 октября.

ITF W35, Цяньдаоху, полуфинал

Катарина Завацкая (Украина) — Е Шию (Китай) — 3:6, 6:4, 6:4

Катарина попытается выиграть юбилейный, десятый титул в карьере. Для украинки это будет 19-й финал турнира ITF.

Добавим, что Завацкая занимает 407-е место в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская поражением от россиянки завершила теннисный сезон.