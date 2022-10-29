Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Испании 29 октября, 18:34 Матч длился более двух часов (Фото:Екатерина Байндль via Instagram)

Украинская теннисистка Катерина Байндль стала финалисткой турнира ITF W100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес (Испании).

В полуфинале Байндль одолела Анну Каролину Шмидлову из Словакии.

Игра проходила в напряженной борьбе и продолжалась более двух часов.

В первом сете украинка выиграла три чужих подачи, тогда как ее соперница две, и победила 6:4.

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Вторая партия оказалась еще более драматичной — Шмидлова выигрывала 5:2, однако Байндль наверстала потерянное и перевела игру на тайбрейк, где дожала соперницу и вышла в финал.

В финале, который состоится завтра, 30 октября, Байндль сыграет с представительницей Италии Ясмине Паолини.

Катерина Байндль (Украина) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 2:0 ( 6:4, 7:6(2))

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