Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Испании
Матч длился более двух часов (Фото:Екатерина Байндль via Instagram)
Украинская теннисистка Катерина Байндль стала финалисткой турнира ITF W100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес (Испании).
В полуфинале Байндль одолела Анну Каролину Шмидлову из Словакии.
Игра проходила в напряженной борьбе и продолжалась более двух часов.
В первом сете украинка выиграла три чужих подачи, тогда как ее соперница две, и победила 6:4.
Вторая партия оказалась еще более драматичной — Шмидлова выигрывала 5:2, однако Байндль наверстала потерянное и перевела игру на тайбрейк, где дожала соперницу и вышла в финал.
В финале, который состоится завтра, 30 октября, Байндль сыграет с представительницей Италии Ясмине Паолини.
Катерина Байндль (Украина) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 2:0 ( 6:4, 7:6(2))
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