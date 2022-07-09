Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон
Елена Рыбакина (Фото:Wimbledon via Twitter)
Вторая ракетка мира из Туниса 27-летняя Онс Жабер проиграла Рыбакиной в финальном матче турнира — 6:3, 2:6, 2:6.
Матч длился 1 час 51 минуту. Для обеих теннисисток это был первый финал турнира Большого шлема.
Рыбакина стала первой спортсменкой в истории Казахстана, которая выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.
Рыбакина родилась в Москве. В 2018 году она получила гражданство Казахстана. В этом году российские теннисисты не могут выступать на Уимблдоне.
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