Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон

9 июля, 18:17
Елена Рыбакина (Фото:Wimbledon via Twitter)

Елена Рыбакина (Фото:Wimbledon via Twitter)

Казахстанская теннисистка российского происхождения 23-летняя Елена Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона.

Вторая ракетка мира из Туниса 27-летняя Онс Жабер проиграла Рыбакиной в финальном матче турнира — 6:3, 2:6, 2:6.

Матч длился 1 час 51 минуту. Для обеих теннисисток это был первый финал турнира Большого шлема.

Видео дня

Рыбакина стала первой спортсменкой в истории Казахстана, которая выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.

https://twitter.com/Wimbledon/status/1545787706873200641

Рыбакина родилась в Москве. В 2018 году она получила гражданство Казахстана. В этом году российские теннисисты не могут выступать на Уимблдоне.

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Теги:   Теннис Уимблдон

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