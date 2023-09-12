Киченок в паре с латвийкой одолела тандем белоруски и американки в первом круге WTA 500 в Сан-Диего

12 сентября, 09:44
Поделиться:
Людмила Киченок (Фото:instagram.com/lyuda_kichenok)

Людмила Киченок (Фото:instagram.com/lyuda_kichenok)

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в США.

Читайте также:
«Я не дотянула». Свитолина назвала главную причину досадного вылета с Открытого чемпионата США — видео

Дуэт одолел американку Сабрину Сантамарию в паре с белоруской Ириной Шиманович.

В первом сете украинка и латвийка уступили соперницам со счетом — 5:7.

После второго розыгрыша тандем Киченок/Остапенко выровнял ситуацию, отыгравшись на тайбрейке с 5−2. В третьем сете теннисистки из Украины и Латвии победили 9:11, что позволило им выйти в четвертьфинал WTA 500 в Сан-Диего.

Видео дня

WTA 500

Сан-Диего, США

Людмила Киченок/ Елена Остапенко (Украина/ Латвия) — Сабрина Сантамария/ Ирина Шиманович (США/Беларусь) — 5:7, 7:6, 11:9

Читайте также:
Победа на характере. Свитолина в тяжелейшей борьбе обыграла россиянку на US Open — видео

Матч длился один час 58 минут.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок стала победительницей смешанного разряда на Уимблдоне.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X