Киченок в паре с латвийкой одолела тандем белоруски и американки в первом круге WTA 500 в Сан-Диего 12 сентября, 09:44 Людмила Киченок (Фото:instagram.com/lyuda_kichenok)

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в США.

Дуэт одолел американку Сабрину Сантамарию в паре с белоруской Ириной Шиманович.

В первом сете украинка и латвийка уступили соперницам со счетом — 5:7.

После второго розыгрыша тандем Киченок/Остапенко выровнял ситуацию, отыгравшись на тайбрейке с 5−2. В третьем сете теннисистки из Украины и Латвии победили 9:11, что позволило им выйти в четвертьфинал WTA 500 в Сан-Диего.

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Сан-Диего, США

Людмила Киченок/ Елена Остапенко (Украина/ Латвия) — Сабрина Сантамария/ Ирина Шиманович (США/Беларусь) — 5:7, 7:6, 11:9

Матч длился один час 58 минут.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок стала победительницей смешанного разряда на Уимблдоне.