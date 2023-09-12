Киченок в паре с латвийкой одолела тандем белоруски и американки в первом круге WTA 500 в Сан-Диего
Людмила Киченок (Фото:instagram.com/lyuda_kichenok)
Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в США.
Дуэт одолел американку Сабрину Сантамарию в паре с белоруской Ириной Шиманович.
В первом сете украинка и латвийка уступили соперницам со счетом — 5:7.
После второго розыгрыша тандем Киченок/Остапенко выровнял ситуацию, отыгравшись на тайбрейке с 5−2. В третьем сете теннисистки из Украины и Латвии победили 9:11, что позволило им выйти в четвертьфинал WTA 500 в Сан-Диего.
WTA 500
Сан-Диего, США
Людмила Киченок/ Елена Остапенко (Украина/ Латвия) — Сабрина Сантамария/ Ирина Шиманович (США/Беларусь) — 5:7, 7:6, 11:9
Матч длился один час 58 минут.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок стала победительницей смешанного разряда на Уимблдоне.