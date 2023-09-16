Игнор представительницы агрессора. Украинская теннисистка Киченок не пожала руку россиянке после триумфа на турнире в Японии — видео

16 сентября, 15:32
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Киченок играла в паре с немкой Фридзам (Фото:WTA)

Киченок играла в паре с немкой Фридзам (Фото:WTA)

Украинская теннисистка Надежда Киченок отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Калинской после победы на парном турнире WTA 250 в японской Осаке.

После матча теннисистки направились к сетке для традиционного рукопожатия, однако Киченок поздоровалась только с напарницей Калинской Юлией Путинцевой из Казахстана, тогда как россиянку проигнорировала.

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Для Киченок это девятый парный трофей в карьере.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Ирине Хромачевой.

Также недавно украинка Марина Заневская проигнорировала Арину Соболенко, которая после матча US Open ждала ее у сетки, чтобы пожать руку.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис

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