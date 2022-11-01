Наносил удары руками и ногами. Китаец на корте жестко избил свою дочь-теннисистку — видео

1 ноября, 21:56
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Отец теннисистки не считает себя виноватым (Фото:Скриншот видео)

Отец теннисистки не считает себя виноватым (Фото:Скриншот видео)

В Сербии мужчина жестко избил свою дочь-теннисистку за отказ от продолжения тренировки, сообщает Yahoo!Sports со ссылкой на Mondo.

Инцидент произошел в Сербии. Он был снят на камеру и впоследствии опубликован в Twitter.

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В ролике видно, как мужчина наносит удары руками и ногами по теннисистке. Некоторые из них пришлись ей в голову.

Видео дня

https://twitter.com/lojzija/status/1586083845618761728

Участниками конфликта стали китайская теннисистка и ее отец. Последнему за такие действия грозит тюремный срок от двух до десяти лет.

Сам отец теннисистки не стал отрицать своих действий, но не считает себя виноватым, так как в Китае такое допустимо, если в семье не уважается иерархия.

Сообщалось, что звезда украинского тенниса Даяна Ястремская попала в больницу.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Теннис Сербия Видео Агрессия

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