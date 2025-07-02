Одна из лучших теннисисток мира расплакалась после поражения от Ястремской на Уимблдоне — видео
2 июля, 18:17
Кори Гауфф покинула Уимблдон (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила Кори Гауфф в первом круге Уимблдона.
Американка, которая занимает второе место в рейтинге лучших теннисисток мира, после поединка не сдержала эмоций.
Гауфф отвечала на вопросы на пресс-конференции, во время чего расплакалась.
Отметим, что это была четвертая очная встреча между Гауфф и Ястремской. Украинка впервые победила американку, которая недавно выиграла Ролан Гаррос-2025.
В следующем раунде Ястремская сыграет против россиянки Анастасии Захаровой, которая выступает под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что Стародубцева одержала впечатляющую победу на старте Уимблдона.