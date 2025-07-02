Американка, которая занимает второе место в рейтинге лучших теннисисток мира, после поединка не сдержала эмоций.

Гауфф отвечала на вопросы на пресс-конференции, во время чего расплакалась.

Отметим, что это была четвертая очная встреча между Гауфф и Ястремской. Украинка впервые победила американку, которая недавно выиграла Ролан Гаррос-2025.

В следующем раунде Ястремская сыграет против россиянки Анастасии Захаровой, которая выступает под нейтральным флагом.

