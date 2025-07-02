Одна из лучших теннисисток мира расплакалась после поражения от Ястремской на Уимблдоне — видео

2 июля, 18:17
Поделиться:
Кори Гауфф покинула Уимблдон (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Кори Гауфф покинула Уимблдон (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила Кори Гауфф в первом круге Уимблдона.

Читайте также:
Личная вещь соперницы: вот что нашла Ястремская на корте во время матча Уимблдона со второй ракеткой мира — видео

Американка, которая занимает второе место в рейтинге лучших теннисисток мира, после поединка не сдержала эмоций.

Гауфф отвечала на вопросы на пресс-конференции, во время чего расплакалась.

https://www.youtube.com/embed/QNxEAlwRjyM?si=PSYzAdx9vTVx0FU1

Отметим, что это была четвертая очная встреча между Гауфф и Ястремской. Украинка впервые победила американку, которая недавно выиграла Ролан Гаррос-2025.

В следующем раунде Ястремская сыграет против россиянки Анастасии Захаровой, которая выступает под нейтральным флагом.

Реклама

Читайте также:
Костюк установила личный антирекорд, вылетев с Уимблдона

Ранее сообщалось, что Стародубцева одержала впечатляющую победу на старте Уимблдона.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Даяна Ястремская

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
Страны Персидского залива против аннексии Израилем Западного берега. К кому прислушается Трамп?