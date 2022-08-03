«Подобные поступки вдохновляют». Украинские теннисисты приобрели внедорожник для одесских морпехов — фото

3 августа, 09:39
Цуренко и Костюк помогают победить оккупантов (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Цуренко и Костюк помогают победить оккупантов (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Украинские теннисисты Марта Костюк, Леся Цуренко и Александр Долгополов передали автомобиль Jeep Grand Cherokee для нужд одесских морпехов.

Об этом говорится в Facebook на странице 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского

Сообщается, что внедорожник уже задействован в работе и военнослужащие на нем выполняют боевые задания в борьбе против российских оккупантов.

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«Командование и личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского искренне благодарит наших спортсменов за активную гражданскую позицию и поддержку Вооруженных Сил Украины во время войны. Подобные поступки вдохновляют и дают новый толчок в борьбе против армии рф», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=379481314327344&set=a.247555384186605&type=3

Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира Энди Маррей за время войны пожертвовал украинским детям более 300 тысяч долларов.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Леся Цуренко Александр Долгополов Марта Костюк

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