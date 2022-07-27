«Для ВСУ». Украинские теннисистки порадовали фанатов фото в бикини

27 июля, 16:05
В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 74-ое место (Фото:Марта Костюк via Instagram)

В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 74-ое место (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко порадовали фанатов фото в бикини.

Снимками поделилась первая из них в Instagram. На одном фото Марта появилась сама на пляже в стильном бикини.

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На другом кадре к ней уже присоединилась Цуренко. «Для ВСУ», — кратко прокомментировала Марта снимки.

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В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 74-ое место. Это третий результат среди украинок.

Цуренко располагается в ранжире на 90-ой позиции. Она является пятой ракеткой Украины.

Ранее Костюк рассказала о своих проблемах на уровне психологии из-за войны в родной стране.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Теннис Леся Цуренко Купальник Бикини Фото Марта Костюк

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