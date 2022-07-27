«Для ВСУ». Украинские теннисистки порадовали фанатов фото в бикини
В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 74-ое место (Фото:Марта Костюк via Instagram)
Украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко порадовали фанатов фото в бикини.
Снимками поделилась первая из них в Instagram. На одном фото Марта появилась сама на пляже в стильном бикини.
На другом кадре к ней уже присоединилась Цуренко. «Для ВСУ», — кратко прокомментировала Марта снимки.
В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 74-ое место. Это третий результат среди украинок.
Цуренко располагается в ранжире на 90-ой позиции. Она является пятой ракеткой Украины.
Ранее Костюк рассказала о своих проблемах на уровне психологии из-за войны в родной стране.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.