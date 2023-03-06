Украинская теннисистка не пожала руку россиянке после победы в финале турнира в США 6 марта, 09:35 Костюк впервые выиграла турнир WTA (Фото:WTA via Twitter)

Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Варваре Грачевой после победы над ней в финале турнира WTA 250 в американском Остине.



После матча теннисистки подошли к сетке, но традиционного рукопожатия между соперницами не было. Марта пожала руку арбитру, поздоровалась с болельщиками, а вот россиянку проигнорировала.

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Также украинка отказалась от совместного фото с россиянкою во время награждения.

Фото: Скриншот

Ранее Костюк не пожимала руку соперницам из Беларуси.

Следует отметить, что Костюк впервые в карьере выиграла турнир WTA.

Ранее украинская теннисистка Людмила Киченок не пожала руку россияне Вере Звонаревой после выхода в полуфинал турнира в Дубае.

От рукопожатия с россиянкой Вероникой Кудерметовой отказалась и первая ракетка Украины Ангелина Калинина.