Украинская теннисистка не пожала руку россиянке после победы в финале турнира в США
Костюк впервые выиграла турнир WTA (Фото:WTA via Twitter)
Украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Варваре Грачевой после победы над ней в финале турнира WTA 250 в американском Остине.
После матча теннисистки подошли к сетке, но традиционного рукопожатия между соперницами не было. Марта пожала руку арбитру, поздоровалась с болельщиками, а вот россиянку проигнорировала.
Также украинка отказалась от совместного фото с россиянкою во время награждения.
Ранее Костюк не пожимала руку соперницам из Беларуси.
Следует отметить, что Костюк впервые в карьере выиграла турнир WTA.
Ранее украинская теннисистка Людмила Киченок не пожала руку россияне Вере Звонаревой после выхода в полуфинал турнира в Дубае.
От рукопожатия с россиянкой Вероникой Кудерметовой отказалась и первая ракетка Украины Ангелина Калинина.