Вторая ракетка Украины уверенно победила белорусскую теннисистку на старте престижного турнира в Мексике 18 октября, 09:39 Во втором раунде Костюк сыграет с Саккари (Фото:WTA via Twitter)

Украинская теннисистка Марта Костюк победила белорусскую Александру Саснович в первом раунде турнира WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

Для победы Костюк понадобились два сета, которые продолжались чуть больше часа.

В первом сете Костюк проиграла сопернице всего один гейм — 6:1. Во второй партии украинка продолжила доминировать на корте, выиграв четыре чужих подачи - 6:3.

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Во втором раунде Костюк сыграет с Марией Саккари из Греции.

Марта Костюк (Украина) - Александра Саснович (Беларусь) 2:0 (6:1, 6:3)

Ранее сообщалось, что Костюк занимает 58-е место в обновленном мировом рейтинге.