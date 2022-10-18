Вторая ракетка Украины уверенно победила белорусскую теннисистку на старте престижного турнира в Мексике
Во втором раунде Костюк сыграет с Саккари (Фото:WTA via Twitter)
Украинская теннисистка Марта Костюк победила белорусскую Александру Саснович в первом раунде турнира WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
Для победы Костюк понадобились два сета, которые продолжались чуть больше часа.
В первом сете Костюк проиграла сопернице всего один гейм — 6:1. Во второй партии украинка продолжила доминировать на корте, выиграв четыре чужих подачи - 6:3.
Во втором раунде Костюк сыграет с Марией Саккари из Греции.
Марта Костюк (Украина) - Александра Саснович (Беларусь) 2:0 (6:1, 6:3)
Ранее сообщалось, что Костюк занимает 58-е место в обновленном мировом рейтинге.