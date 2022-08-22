Украинка Костюк преодолела первый раунд на теннисном турнире в Канаде

22 августа, 21:42
Костюк обыграла Зиданшек в двух сетах (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Костюк обыграла Зиданшек в двух сетах (Фото:Марта Костюк via Instagram)

Украинская теннисистка Марта Костюк победила вторую ракетку Словении Тамару Зиданшек в первом круге турнира WTA 250 в канадском Гранби.

Для победы украинке понадобились два сета, которые длились чуть больше часа.

В первой партии Костюк не оставила Зиданшек никаких шансов, проиграв ей всего один гейм.

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Во втором сете словенке удалось навязать борьбу и она долгое время вела в счете, однако в конце партии Костюк выиграла три подряд розыгрыша, завершив матч в свою пользу.

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В 1/8 финала Костюк сыграет с победительницей матча Джейми Форлис (Австралия) — Марина Стакушич (Канада).

Марта Костюк (Украина) — Тамара Зиданшек (Словения) — 2:0 (6:1, 7:5)

Ранее Марта Костюк дошла до второго раунда престижного турнира в Цинциннати, где уступила американке Джессике Пегуле.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Канада Теннис Марта Костюк

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