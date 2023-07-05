Шикарный камбэк: вторая ракетка Украины выбила теннисистку из ТОП-10 на старте Уимблдона — видео
Марта Костюк (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)
Украинская теннисистка Марта Костюк (№ 36 WTA) с победы стартовала на Открытом чемпионате Великобритании.
В первом круге украинка встречалась с представительницей Греции Марией Саккари (№ 8 WTA).
Первый сет закончился разгромной победой Саккари (6:0), однако затем Костюк показала характер, выиграв встречу (7:5, 6:2).
Уимблдон
Первый круг
Марта Костюк (Украина) — Мария Саккари (Греция) — 0:6, 7:5, 6:2
Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время украинка выполнила две подачи навылет, допустила две двойных ошибок.
Отметим, что Костюк провела 15-й матч против теннисистки, входящей в топ-10, и впервые одержала победу в игре со статусной соперницей.
В следующем раунде Марта сыграет с победительницей пары Алисон Риск-Амритрадж (США) — Паула Бадоса (Испания).
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