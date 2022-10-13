«Какое красивое тело». Украинская теннисистка продемонстрировала фигуру в купальнике — фото

13 октября, 17:50
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В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 56-ое место (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 56-ое место (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Марта Костюк продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

Снимком пикантного характера вторая ракетка страны поделилась в Instagram.

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Перед камерой Марта позировала спиной в розовом купальнике на фоне небольшого бассейна.

Один из пользователей высоко оценил фото теннисистки. «Отличный кадр! Какое красивое тело!» — написал он.

Видео дня

В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 56-ое место. Это второй результат среди украинок.

Ранее Костюк и ее соотечественница и коллега Леся Цуренко порадовали фанатов фото в бикини.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Теннис Девушки Купальник Фото Марта Костюк

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