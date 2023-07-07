Звездная испанка отказалась от борьбы: вторая ракетка Украины впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона — фото

7 июля, 15:00
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Марта Костюк (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Марта Костюк (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинка Марта Костюк (№ 36 WTA) триумфально проявила себя во втором раунде Уимблдона.

Наша спортсменка встречалась с представительницей Испании Паулой Бадосой (№ 35 WTA).

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Первый сет закончился убедительной победы Марты — 6:2. По ходу второго сета испанская теннисистка не смогла продолжить борьбу, отказавшись от продолжения. Таким образом, Костюк на отказе Бадосы пробилась в следующий раунд.

Видео дня

Уимблдон
Второй круг
Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 1:0 (отказ)

Примечательно, что Костюк впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона.

В следующем круге украинка сыграет с победительницей матча между Викторией Голубич и Мэдисон Киз.

Напомни, Марта в первом раунде выбила теннисистку из ТОП-10.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Марта Костюк

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