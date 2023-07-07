Звездная испанка отказалась от борьбы: вторая ракетка Украины впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона — фото 7 июля, 15:00 Марта Костюк (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Украинка Марта Костюк (№ 36 WTA) триумфально проявила себя во втором раунде Уимблдона.



Наша спортсменка встречалась с представительницей Испании Паулой Бадосой (№ 35 WTA).

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Первый сет закончился убедительной победы Марты — 6:2. По ходу второго сета испанская теннисистка не смогла продолжить борьбу, отказавшись от продолжения. Таким образом, Костюк на отказе Бадосы пробилась в следующий раунд.

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Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 1:0 (отказ)

Paula Badosa retires 6-2, 1-0 down to Marta Kostyuk, who reaches the 3rd round at #Wimbledon for the first time.



Great hug between both at the net. pic.twitter.com/avhPQ4wBab — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) July 7, 2023

Примечательно, что Костюк впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона.

В следующем круге украинка сыграет с победительницей матча между Викторией Голубич и Мэдисон Киз.

Напомни, Марта в первом раунде выбила теннисистку из ТОП-10.