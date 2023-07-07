Звездная испанка отказалась от борьбы: вторая ракетка Украины впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона — фото
Марта Костюк (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)
Украинка Марта Костюк (№ 36 WTA) триумфально проявила себя во втором раунде Уимблдона.
Наша спортсменка встречалась с представительницей Испании Паулой Бадосой (№ 35 WTA).
Первый сет закончился убедительной победы Марты — 6:2. По ходу второго сета испанская теннисистка не смогла продолжить борьбу, отказавшись от продолжения. Таким образом, Костюк на отказе Бадосы пробилась в следующий раунд.
Уимблдон
Второй круг
Марта Костюк (Украина) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 1:0 (отказ)
Примечательно, что Костюк впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона.
В следующем круге украинка сыграет с победительницей матча между Викторией Голубич и Мэдисон Киз.
Напомни, Марта в первом раунде выбила теннисистку из ТОП-10.