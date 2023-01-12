Костюк в паре с Надалем. В Австралии звезды тенниса приняли участие в благотворительном вечере в поддержку Украины — видео

12 января, 14:54
Поделиться:
Костюк сыграла в паре с Надалем (Фото:Australian Open via Twitter)

Костюк сыграла в паре с Надалем (Фото:Australian Open via Twitter)

В австралийском Мельбурне, где 16 января начнется турнир Большого шлема Australian Open, состоялся благотворительный теннисный вечер в поддержку Украины.

В благотворительной акции приняли участие такие звезды тенниса как Рафаэль Надаль, Алекс де Минор, Энди Маррей, Коко Гауфф, Фрэнсис Тиафо, Мария Саккари, Григорий Димитров и Александр Зверев.

Видео дня

Украину на мероприятии представили Марта Костюк, Даяна Ястремская и Алексей Крутых.

В одном из матчей Костюк сыграла в паре со знаменитым Надалем.

Читайте также:
«Буду носить, пока ситуация не станет лучше». Первая ракетка мира объяснила, почему продолжает играть с сине-желтой ленточкой на кепке

Собранные средства будут переданы в поддержку Украины через австралийский филиал UNICEF и платформу Global Giving.

https://www.youtube.com/watch?v=Pj5tZpXBVrI&t=4423s&ab_channel=AustralianOpenTV

Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей получил премию имени Артура Эша в поддержку гуманитарных проектов в Украине.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Австралия Теннис Рафаэль Надаль Australian Open Энди Маррей Марта Костюк Катарина Завацкая

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X