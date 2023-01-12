Костюк в паре с Надалем. В Австралии звезды тенниса приняли участие в благотворительном вечере в поддержку Украины — видео 12 января, 14:54 Костюк сыграла в паре с Надалем (Фото:Australian Open via Twitter)

В австралийском Мельбурне, где 16 января начнется турнир Большого шлема Australian Open, состоялся благотворительный теннисный вечер в поддержку Украины.

В благотворительной акции приняли участие такие звезды тенниса как Рафаэль Надаль, Алекс де Минор, Энди Маррей, Коко Гауфф, Фрэнсис Тиафо, Мария Саккари, Григорий Димитров и Александр Зверев.

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Украину на мероприятии представили Марта Костюк, Даяна Ястремская и Алексей Крутых.

В одном из матчей Костюк сыграла в паре со знаменитым Надалем.

Собранные средства будут переданы в поддержку Украины через австралийский филиал UNICEF и платформу Global Giving.



Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей получил премию имени Артура Эша в поддержку гуманитарных проектов в Украине.