Украинская теннисистка Костюк впервые в карьере вышла в финал турнира WTA и поборется за титул с россиянкой

5 марта, 12:36
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Костюк в полуфинале обыграла Коллинс (Фото:ATX Open via Twitter)

Костюк в полуфинале обыграла Коллинс (Фото:ATX Open via Twitter)

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 250 в Остине (США).

В полуфинале Костюк в двух сетах победила американку Даниэль Коллинс и впервые в своей карьере сыграет в финале турнира WTA.

В первой партии была равная борьба, а все решил брейк Марты в седьмом гейме.

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Во второй партии Костюк выиграла три чужих подачи и закрыла матч.

В финале Костюк сыграет с россиянкой Варварой Грачевой.

Призовой фонд турнира — $259,303

Марта Костюк (Украина) — Даниэль Коллинс (США) 2:0 (6:4, 6:3)

Ранее Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал парного разряда на турнире Большого шлема.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис WTA Марта Костюк

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