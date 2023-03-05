Украинская теннисистка Костюк впервые в карьере вышла в финал турнира WTA и поборется за титул с россиянкой
Костюк в полуфинале обыграла Коллинс (Фото:ATX Open via Twitter)
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 250 в Остине (США).
В полуфинале Костюк в двух сетах победила американку Даниэль Коллинс и впервые в своей карьере сыграет в финале турнира WTA.
В первой партии была равная борьба, а все решил брейк Марты в седьмом гейме.
Во второй партии Костюк выиграла три чужих подачи и закрыла матч.
В финале Костюк сыграет с россиянкой Варварой Грачевой.
Призовой фонд турнира — $259,303
Марта Костюк (Украина) — Даниэль Коллинс (США) 2:0 (6:4, 6:3)
Ранее Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал парного разряда на турнире Большого шлема.