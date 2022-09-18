Украинская теннисистка Костюк выиграла парный турнир в Словении 18 сентября, 18:28 Костюк (на фото) и Мартинцова одолели соперниц за два сета (Фото:WTA via Twitter)

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с чешкой Терезой Мартинцовой стала победительницей турнира в словенском Портороже.

В финале Костюк и Мартинцова победили дуэт Кристина Букса (Испания)/Тереза Михалкова (Словакия).

Для победы украинке и чешке хватило двух сетов, которые длились чуть больше часа.

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В первом сете шла равная борьба, однако концовка была за украинско-чешским дуэтом — 6:4.

Во втором сете Костюк и Мартинцова не оставили соперницам никаких шансов, не проиграв ни одного гейма — 6:0.

Марта Костюк (Украина)/Тереза ​​Мартинцова (Чехия) — Кристина Букса (Испания)/Тереза ​​Михалкова (Словакия) 2:0 (6:4, 6:0)



Костюк также выступала в одиночном разряде на турнире в Портороже, однако вылетела после первого раунда.



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