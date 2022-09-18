Вторая ракетка Украины вышла в финал турнира в Словении в парном разряде

18 сентября, 12:33
Поделиться:
Финал состоится 18 сентября (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports)

Финал состоится 18 сентября (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с чешкой Терезой Мартинцовой стала финалисткой турнира в словенском Портороже.

В полуфинале Костюк и Мартинцова обыграли дуэт Гарриет Дарт (Великобритания)/Александра Панова (Россия).

Украинка и чешка проиграли первый сет, но выиграли второй, а в заключительной партии дожали соперниц.

Видео дня

Читайте также:
Уже не первая ракетка Украины. Свитолина вылетела из топ-100 рейтинга лучших теннисисток мира

В финале Костюк и Мартинцова сыграют против дуэта Кристина Букса (Испания)/Тереза Михалкова (Словакия).

Поединок состоится сегодня, 18 сентября.

Гарриет Дарт (Великобритания)/Александра Панова (Россия) - Марта Костюк (Украина)/Тереза ​​Мартинцова (Чехия) 1:2 (6:4, 2:6, 6:10)

Читайте также:
Легендарный теннисист Федерер объявил о завершении карьеры

Костюк также выступала в одиночном разряде на турнире в Портороже, однако вылетела после первого раунда.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Теннис Словения Марта Костюк

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X