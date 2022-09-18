Вторая ракетка Украины вышла в финал турнира в Словении в парном разряде
Финал состоится 18 сентября (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports)
Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с чешкой Терезой Мартинцовой стала финалисткой турнира в словенском Портороже.
В полуфинале Костюк и Мартинцова обыграли дуэт Гарриет Дарт (Великобритания)/Александра Панова (Россия).
Украинка и чешка проиграли первый сет, но выиграли второй, а в заключительной партии дожали соперниц.
В финале Костюк и Мартинцова сыграют против дуэта Кристина Букса (Испания)/Тереза Михалкова (Словакия).
Поединок состоится сегодня, 18 сентября.
Гарриет Дарт (Великобритания)/Александра Панова (Россия) - Марта Костюк (Украина)/Тереза Мартинцова (Чехия) 1:2 (6:4, 2:6, 6:10)
Костюк также выступала в одиночном разряде на турнире в Портороже, однако вылетела после первого раунда.
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