Вторая ракетка Украины вышла в финал турнира в Словении в парном разряде 18 сентября, 12:33 Финал состоится 18 сентября (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе с чешкой Терезой Мартинцовой стала финалисткой турнира в словенском Портороже.

В полуфинале Костюк и Мартинцова обыграли дуэт Гарриет Дарт (Великобритания)/Александра Панова (Россия).

Украинка и чешка проиграли первый сет, но выиграли второй, а в заключительной партии дожали соперниц.

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В финале Костюк и Мартинцова сыграют против дуэта Кристина Букса (Испания)/Тереза Михалкова (Словакия).

Поединок состоится сегодня, 18 сентября.

Гарриет Дарт (Великобритания)/Александра Панова (Россия) - Марта Костюк (Украина)/Тереза ​​Мартинцова (Чехия) 1:2 (6:4, 2:6, 6:10)

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Костюк также выступала в одиночном разряде на турнире в Портороже, однако вылетела после первого раунда.

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