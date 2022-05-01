Третья ракетка Украины — о войне: «Иногда становится страшно от мыслей. Просто думаю — зачем я живу?» 1 мая, 21:07 Цей матеріал також доступний українською В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 60-ое место (Фото:Jerry Lai-USA TODAY Sports)

Третья ракетка Украины Марта Костюк в интервью CNN рассказала о своих проблемах на уровне психологии из-за войны в родной стране.

19-летняя киевлянка призналась, что особенно сложно было в первые две недели после нападения российской армии. По ее словам, тогда она чувствовала себя жертвой. Но она отметила, что постаралась взять себя в руки.

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«Начала пару недель назад работать с психологом. Это мне очень помогает. Но иногда мысли доходят до определенной степени, становится страшно от них. Не хочу это описывать, думаю, вы понимаете, что имею в виду.

Происходит так много вещей, нужно их принимать так много сразу. Начинает казаться, что я больше не могу с этим справиться. Я просто думаю — к чему это все идет? Это никогда не кончается, как теперь жить? Зачем я живу?" — сказала Марта.

В рейтинге лучших теннисисток мира Костюк занимает 60-ое место. Выше нее в ранжире из украинок находятся только Элина Свитолина (29-я позиция) и Ангелина Калинина (37-я).

Ранее другая украинская теннисистка Катарина Завацкая обратилась к россиянам после вторжения их войск на территорию родной страны.

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