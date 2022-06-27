Украинский экс-теннисист о ракетном ударе России по ТЦ в Кременчуге: «Мир, что должно произойти, чтобы мы получили оружие? Ядерный удар?» 27 июня, 23:08 Долгополов призвал признать Россию государством-террористом (Фото:Александр Долгополов via Instagram)

Украинский экс-теннисист Александр Долгополов отреагировал на ракетный удар России по торговому центру Амстор в Кременчуге.



В своем аккаунте в Twitter он отметил, что страна-агрессор обстреляла объект, когда там предположительно было более 1 тыс. мирных граждан.

«Эй, мир, что должно произойти, чтобы мы получили запрошенное количество оружия и быстро? Ядерный удар?», — разгневался Долгополов.

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По его словам, российские трусы — террористы, и РФ надо признать государством-террористом, ведь они нападают на мирных жителей, поскольку не могут победить украинскую армию.

«Для всех тех клоунов, которые говорят: „Это просто путин“. Как обычно, все российские ресурсы полны счастья, что они убили гражданских украинцев. Все то же самое касается и молча поддерживающих это», — резюмировал Долгополов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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