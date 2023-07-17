«Доброе утро понедельника». Звезда украинского тенниса иронично отреагировал на подрыв Крымского моста 17 июля, 12:42 Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Instagram)

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который воюет в рядах ВСУ, прокомментировал взрывы на Крымском мосту.

Долгополов опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, добавив видео с последствиями от взрывов.

Теннисист порекомендовал россиянам убираться с украинских земель.

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«Доброе утро понедельника, Керченский мост. Напоминаем, Россия может закончить это в любой момент, оставив нашу страну», — написал Долгополов.



Александр Долгополов в начале войны вернулся в Киев и пообещал быть в Украине до победы.

Позже теннисист сообщил, что отправился в зону боевых действий.

