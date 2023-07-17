«Доброе утро понедельника». Звезда украинского тенниса иронично отреагировал на подрыв Крымского моста
Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Instagram)
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который воюет в рядах ВСУ, прокомментировал взрывы на Крымском мосту.
Долгополов опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, добавив видео с последствиями от взрывов.
Теннисист порекомендовал россиянам убираться с украинских земель.
«Доброе утро понедельника, Керченский мост. Напоминаем, Россия может закончить это в любой момент, оставив нашу страну», — написал Долгополов.
Александр Долгополов в начале войны вернулся в Киев и пообещал быть в Украине до победы.
Позже теннисист сообщил, что отправился в зону боевых действий.