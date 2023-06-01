«Е**ло свое закрой». Латвийская теннисистка на русском обругала болельщика во время матча на Ролан Гаррос — видео 1 июня, 14:08 Елена Остапенко не смогла пройти второй круг Ролан Гаррос (Фото:Елена Остапенко via Instagram)

Латвийская теннисистка Елена Остапенко дала волю эмоциям во время матча против американки Пейтон Стирнс во втором круге турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

В первом сете у Остапенко возник конфликт с одним из болельщиков. После проигранного розыгрыша латвийская теннисистка подошла к трибунам и обматерила зрителя, продемонстрировав великолепные навыки владения русским языком.

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«Б**ть, е**ло свое закрой и иди на**й отсюда»", — грубо обратилась Остапенко к фанату.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В итоге Остапенко проиграла в трех сетах и вылетела из турнира

Ранее сообщалось, что российский теннисист Павел Котов нецензурно высказался в адрес своей мамы, которая давала ему советы во время матча на турнире в Мадриде.