37-летняя немка установила историческое достижение, выйдя в четвертьфинал Уимблдона-2025 — видео

6 июля, 22:29
Зигемунд обыграла Сьерру (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд одолела аргентинку Солану Сьерру в двух сетах (6:3, 6:2) в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Как пишет OptaAce, Зигемунд (37 лет и 118 дней) стала самой возрастной теннисисткой, которая впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдона в одиночном разряде в истории Открытой эры (с 1968 года).

На пути к четвертьфиналу немка не отдала ни одного сета, обыграв в том числе действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз.

За выход в полуфинал Зигемунд поборется с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

https://www.youtube.com/watch?v=XmDqM60NpqA&ab_channel=Wimbledon

Лаура занимает 104-е место в мировом рейтинге. Личный рекорд теннисистки — 27-я позиция.

Наибольших успехов в карьере Зигемунд достигла в парном разряде: выигрывала женский US Open (2020), а также Ролан Гаррос (2024) и US Open (2016) в миксте.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Уимблдон Теннис

