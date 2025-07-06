Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд одолела аргентинку Солану Сьерру в двух сетах (6:3, 6:2) в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Как пишет OptaAce, Зигемунд (37 лет и 118 дней) стала самой возрастной теннисисткой, которая впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдона в одиночном разряде в истории Открытой эры (с 1968 года).

Реклама

На пути к четвертьфиналу немка не отдала ни одного сета, обыграв в том числе действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз.

За выход в полуфинал Зигемунд поборется с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Лаура занимает 104-е место в мировом рейтинге. Личный рекорд теннисистки — 27-я позиция.

Наибольших успехов в карьере Зигемунд достигла в парном разряде: выигрывала женский US Open (2020), а также Ролан Гаррос (2024) и US Open (2016) в миксте.

Мы писали, что Ястремская остановилась в шаге от 1/8 финала Уимблдона, проиграв одной из лучших теннисисток Испании.