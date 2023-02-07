«Морально не потяну играть». Украинская теннисистка готова отказаться от матчей с россиянами и белорусками

7 февраля, 18:00
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Цуренко занимает 100-е место в рейтинге WTA (Фото:Thailand Open via Instagram)

Цуренко занимает 100-е место в рейтинге WTA (Фото:Thailand Open via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко выразила готовность сниматься с матчей, если ее соперницами будут спортсменки из России или Беларуси.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

По мнению Цуренко, после полномасштабного вторжения России в Украину представители тенниса безразлично отнеслись к ситуации.

Теннисисты из России и Беларуси продолжают выступления на турнирах WTA и ATP под нейтральными флагами.

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" Скажу честно, что я очень напряженно себя чувствую на турнирах, мне неприятно быть в присутствии представителей стран-агрессоров", — сказала Цуренко.

Украинка добавила, что не поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов в Олимпиаду и готова отказываться от матчей против представительниц этих стран.

" Я буду однозначно сниматься с матчей. Есть некоторые игроки, против которых я, честно скажу, даже морально не потяну играть, потому что знаю их позицию, она для меня неприятна.

Буду придерживаться этой рекомендации, это была одна из моих идей в начале, но я поняла, что это не будет иметь смысла, в теннисе — так точно. Но если будет такая рекомендация, — 100% буду сниматься", — подытожила Цуренко.

Ранее Цуренко извинилась за то, что выступала на Кубке Кремля после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Олимпийские игры Олимпиада Леся Цуренко

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