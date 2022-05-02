«Я была слепой». Украинская теннисистка извинилась за выступления на Кубке Кремля после 2014 года
Леся Цуренко заявила, что неправильно оценивала ситуацию (Фото:Леся Цуренко via Instagram)
Украинская теннисистка Леся Цуренко извинилась за то, что выступала на Кубке Кремля после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.
В интервью XSport Цуренко призналась, что ездила на турнир в Москву, поскольку считала, что таким образом призывает мир между странами.
Украинская теннисистка признала свою ошибку, заявив, что в тот момент неправильно оценивала ситуацию.
«Я ошибалась. Я была слепой. Мне кажется, я жила в каком-нибудь мире фантазии. Я действительно хочу извиниться перед Украиной, украинским народом за то, что я была нереально слепой. Я неадекватно оценивала ситуацию в тот момент.
Сейчас у меня лично никаких вопросов нет, все ясно. Я просто хочу извиниться. Действительно», — сказала Цуренко.
Ранее сообщалось, что Леся Цуренко поднялась на 124-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.