«Я была слепой». Украинская теннисистка извинилась за выступления на Кубке Кремля после 2014 года 2 мая, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Леся Цуренко заявила, что неправильно оценивала ситуацию (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко извинилась за то, что выступала на Кубке Кремля после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

В интервью XSport Цуренко призналась, что ездила на турнир в Москву, поскольку считала, что таким образом призывает мир между странами.

Украинская теннисистка признала свою ошибку, заявив, что в тот момент неправильно оценивала ситуацию.

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«Я ошибалась. Я была слепой. Мне кажется, я жила в каком-нибудь мире фантазии. Я действительно хочу извиниться перед Украиной, украинским народом за то, что я была нереально слепой. Я неадекватно оценивала ситуацию в тот момент.



Сейчас у меня лично никаких вопросов нет, все ясно. Я просто хочу извиниться. Действительно», — сказала Цуренко.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко поднялась на 124-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.

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