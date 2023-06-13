«Не думала, что нужна сильная армия». Украинская теннисистка рассказала о своей трансформации после начала войны

13 июня, 14:22
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Леся Цуренко (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Леся Цуренко (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, как изменились ее взгляды после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В интервью Zerkalo Цуренко призналась, что война кардинально поменяла ее мировоззрение.

По словам теннисистки, вещи, которые раньше она считала незначительными, стали для нее самыми важными в жизни.

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«Произошла переоценка ценностей. Переворот в голове. Раньше, например, не считала, что нам нужна сильная армия. Не представляла, насколько нужны дома с надежными бомбоубежищами, самая современная инфраструктура. А оказалось, что это самое важное!» — сказала Цуренко.

Ранее сообщалось, что Цуренко поднялась на 45-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Война в Украине Леся Цуренко

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