«Не думала, что нужна сильная армия». Украинская теннисистка рассказала о своей трансформации после начала войны
Леся Цуренко (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, как изменились ее взгляды после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В интервью Zerkalo Цуренко призналась, что война кардинально поменяла ее мировоззрение.
По словам теннисистки, вещи, которые раньше она считала незначительными, стали для нее самыми важными в жизни.
«Произошла переоценка ценностей. Переворот в голове. Раньше, например, не считала, что нам нужна сильная армия. Не представляла, насколько нужны дома с надежными бомбоубежищами, самая современная инфраструктура. А оказалось, что это самое важное!» — сказала Цуренко.
Ранее сообщалось, что Цуренко поднялась на 45-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.