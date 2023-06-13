Цуренко — о Беларуси: С трудом представляю, как можно жить в такой стране 13 июня, 16:41 Леся Цуренко призвала белорусских спортсменов не молчать (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась мнением о Беларуси и местных спортсменах, которые не высказывают своей позиции относительно войны в Украине.

В интервью Zerkalo Цуренко рассказала, что знает о сложной ситуации в Беларуси со свободой слова и о потенциальных угрозах для белорусских спортсменов в случае их осуждения войны, однако, по мнению теннисистки, молчанием невозможно изменить ситуацию к лучшему.

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«С трудом представляю, как можно жить в такой стране. Не люблю судить людей, не хочу. Но задумывалась об этом миллион раз… Извините, какой еще есть вариант остановить войну в Украине, репрессии в Беларуси? Что делать? Ведь если все молчать, то ничего не изменится», — сказала Цуренко.

Украинская теннисистка выразила надежду, что в конце концов ситуация в Беларуси станет лучше и люди будут чувствовать себя свободнее.

"Очень хочу, чтобы белорусы имели свободную страну. Чтобы вы не жили как в концлагере. В шоке, что у вас нельзя сказать то, что думаешь! А как это изменить несиловым путем, я не знаю. Видела в Украине Майдан, когда люди тысячами просто двинулись напролом. Другого варианта не нахожу", — добавила Цуренко.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко отказалась от матча против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

