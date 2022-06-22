Цуренко победила вторую ракетку Польши и первой из украинок вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании 22 июня, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Леся Цуренко в четвертьфинале сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Мая (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Леся Цуренко победила вторую ракетку Польши Магду Линетт и стала четвертьфиналисткой теннисного турнира WTA500 в Истборне (Великобритания).

Цуренко уверенно начала матч и повела в счете 5:1, после чего проиграла четыре гейма подряд, но все же выиграла сет — 7:5.

Во второй партии шла равная борьба, но решающим стал восьмой гейм, в котором Линетт сделала брейк и в итоге выиграла 6:3, сравняв счет.



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В третьем сете Линетт вела 5:3 и была близка к победе, но Цуренко выиграл четыре подряд розыгрыша и вышла в четвертьфинал.



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В четвертьфинале Цуренко сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Мая.

Леся Цуренко (Украина) — Магда Линетт (Польша) 2:1 (7:5, 3:6, 7:5)

Также на турнире продолжат выступать еще две украинки — Ангелина Калинина и Марта Костюк. В 1/8 финала Калинина сыграет против Юлии Путинцевой из Кахастана, а Костюк — с британкой Гарриет Дарт.

Ранее Леся Цуренко раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) за решение не начислять рейтинговые очки за Уимблдон после того, как от турнира отстранили россиян и белорусов.

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