Украинская теннисистка победила в самом длинном тайбрейке в истории турниров Большого шлема 7 июля, 20:40 Леся Цуренко выдала мощный матч (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко вписала свое имя в историю турниров Большого шлема и Уимблдона в частности, где она впервые в карьере вышла в 1/8 финала.

Цуренко победила в третьем круге Уимблдона румынку Ану Богдан со счётом 20:18 на тайбрейке, который длился 37 минут. Это самый длинный тайбрейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде.

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Кроме этого, теннисистки провели на корте 3 часа 40 минут, сыграв второй самый длинный матч в истории женского Уимблдона.

Рекорд принадлежит Чанди Рубин (США) и Патрисии Хай-Буле (Канада), которые в 1995 году сыграли матч продолжительностью 3 часа 45 минут.

В 1/8 финала Уимблдона Леся Цуренко сыграет против американки Дессики Пегулы.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Ангелина Калинина прекратила борьбу на Уимблдоне, проиграв во втором круге.